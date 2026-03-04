Хэмилтон пропустит церемонию «Оскара», где номинирован фильм «Формула-1», из-за ГП Китая

Семикратный чемпион Формулы-1 и один из продюсеров фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли Льюис Хэмилтон не сможет посетить церемонию вручения премии «Оскар», так как в эти даты примет участие в Гран-при Китая.

Фильм, над которым Хэмилтон работал четыре года, получил четыре номинации на премию Американской киноакадемии. Однако присутствовать на церемонии пилот «Феррари» не сможет из-за плотного гоночного графика.

«Я не смогу пойти на вручение «Оскара», потому что в эти выходные мы будем гоняться в Китае. Я никогда не был на этой церемонии. Было бы потрясающе увидеть вживую таких людей, как Дензел Вашингтон. Значит, мне придётся продюсировать ещё один фильм», — приводит слова Хэмилтона издание Corriere della Sera.

Гран-при Китая пройдёт в Шанхае с 13 по 15 марта, в то время как церемония вручения «Оскара» состоится в Лос-Анджелесе 15 марта по местному времени.