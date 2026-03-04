Названа проблема, которая больше всего беспокоит инженеров «Ауди» перед стартом сезона

В преддверии дебютного Гран-при Австралии в команде «Ауди» довольны прогрессом, достигнутым на тестах, но признают наличие серьёзных проблем со стартами.

Как сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, внутри коллектива, образованного на базе бывшей команды «Кик-Заубер», царят оптимистичные настроения. В команде ставят цель войти в число лидеров средней группы пелотона.

Однако главной проблемой, по информации издания, остаются старты. На тренировках в Бахрейне R26 стабильно хуже всех уходил с линии старта. Неизвестно, связана ли проблема с аппаратной частью или её можно быстро решить обновлением программного обеспечения. Было заметно, что мотор при наборе давления наддува перед стартовыми огнями раскручивался гораздо более нервно, чем у других машин.

Ещё одним фактором неопределённости остаётся мощность первого собственного мотора V6, разработанного в Нойбурге. Поскольку «Ауди» использовала на тестах только одну машину для сбора данных, инженеры вынуждены действовать консервативно в вопросах производительности. Прибавка мощности возможна только после подтверждения надёжности.

Пилот команды Нико Хюлькенберг избегает конкретных прогнозов, но отмечает, что команда намерена выступить лучше, чем в прошлом году. Руководитель команды Джонатан Уитли признаёт, что по инфраструктуре и персоналу «Ауди» пока не дотягивает до топ-команд, и расширенным отделам предстоит научиться работать как единое целое.