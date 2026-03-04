Алексей Попов объяснил, почему Ферстаппен не уйдёт из «Ред Булл» по ходу сезона

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о будущем Макса Ферстаппена в «Ред Булл», объяснив, почему нидерландский пилот не станет покидать команду по ходу сезона, даже если машина будет недостаточно быстра.

«Где вы найдёте ещё такого работодателя, который бы вам разрешал просто дружить с диким конкурентом и получать от него различные плюшки? Влияние Макса таково в «Ред Булл», что просто взять и хлопнуть дверью и уйти было бы глупо. В «Мерседесе» он такого не найдёт. Это сейчас ему строят глазки. Как только он станет частью системы, его не будут отпускать за «Феррари» где-то гоняться в китайских гонках, например, если он захочет. Тогда он станет частью системы «Мерседес» и всё.

А здесь ему [обеспечили] прямой режим максимального благоприятствования. [Кристиан] Хорнер улетел в бок, доктор [Хельмут] Марко улетел в бок. А [Лоран] Мекис просто технарь, зачем ему ссориться? Короче говоря, Макс практически правит командой сейчас. И зачем ему из неё уходить посередине сезона? Даже если она будет плохо ехать. И, как мы уже увидели, она не будет уж настолько плохо ехать, как опасались. Где-то там в очки он всегда заедет. За подиум он, скорее всего, поборется», — сказал Алексей в трансляции в своей группе «ВКонтакте».