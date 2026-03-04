«Я бы вообще её отменил». В «Ред Булл» раскритиковали систему омологации двигателей в Ф-1

Технический директор моторного подразделения Red Bull Powertrains Бен Ходжкинсон заявил, что система омологации двигателей в Формуле-1 создаёт излишние препятствия для команд и практически лишает их возможности наверстать упущенное в случае отставания.

«Если бы это было моим решением, я бы вообще отменил омологацию моторов, чтобы стимулировать борьбу на трассе. В Формуле-1 и так уже много ограничений: потолок бюджетов, лимитированные часы на стендовые испытания. Добавлять к этому ещё и омологацию не было необходимости. Внести изменение в мотор — это не то же самое, что обновить шасси. Это не значит обновить только две машины, это значит обновить весь парк двигателей, и на это нужно время. Тот факт, что всё должно быть омологировано, означает, что мы не можем рисковать и пробовать что-то, что недостаточно хорошо протестировано, потому что проблемы точно перевесят выгоду. Некоторым компонентам требуется до 12 недель на производство, и ещё столько же — на получение одобрения и реальное появление на трассе. Если какая-то команда окажется впереди по мотору после первой гонки, отыграться будет очень сложно», — приводит слова Ходжкинсона издание AutoRacer.

Некоторую надежду даёт система ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), позволяющая отстающим производителям вносить коррективы. Однако, по словам технического директора, и здесь не всё гладко.

«ADUO действительно помогает, но лишь отчасти. После шести гонок мы оценим ситуацию, теоретически через неделю можно будет вводить обновления. Но, очевидно, что произвести и получить омологацию новинки за пару недель очень сложно», — признал он.