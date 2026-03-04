В ФИА опровергли информацию о снижении скорости на пит-лейн в Австралии

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что скоростной лимит на пит-лейн Гран-при Австралии останется на уровне 80 км/ч, опровергнув появившуюся ранее информацию о его снижении до 60 км/ч.

Ранее на этой неделе руководитель мероприятия Том Моттрам заявлял, что из-за расширения сетки до 11 команд и нехватки места в боксах лимит будет временно снижен до 60 км/ч. Однако, как сообщает RacingNews365 со ссылкой на ФИА, эти данные не соответствуют действительности — ограничение останется прежним.

Изначально предполагалось, что снижение скорости повлияло бы на стратегию команд, так как дополнительные пит-стопы занимали бы больше времени. Моттрам также называл это временной мерой на один год.