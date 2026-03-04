Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В ФИА опровергли информацию о снижении скорости на пит-лейн в Австралии

В ФИА опровергли информацию о снижении скорости на пит-лейн в Австралии
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что скоростной лимит на пит-лейн Гран-при Австралии останется на уровне 80 км/ч, опровергнув появившуюся ранее информацию о его снижении до 60 км/ч.

Ранее на этой неделе руководитель мероприятия Том Моттрам заявлял, что из-за расширения сетки до 11 команд и нехватки места в боксах лимит будет временно снижен до 60 км/ч. Однако, как сообщает RacingNews365 со ссылкой на ФИА, эти данные не соответствуют действительности — ограничение останется прежним.

Изначально предполагалось, что снижение скорости повлияло бы на стратегию команд, так как дополнительные пит-стопы занимали бы больше времени. Моттрам также называл это временной мерой на один год.

Материалы по теме
Пять лет назад эту девушку не взяли в команду Ф-1. Теперь в честь Лауры назвали поворот
Пять лет назад эту девушку не взяли в команду Ф-1. Теперь в честь Лауры назвали поворот
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android