ФИА отменила комендантский час перед Гран-при Австралии из-за транспортного коллапса

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение не применять правила комендантского часа в среду и четверг перед стартовым этапом сезона в Мельбурне в связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными сбоями в перелётах и доставке грузов.

Как сообщает RaceFans, гоночный директор серии Руй Маркеш уведомил команды, что ограничения на работу персонала в эти дни не будут действовать из-за транспортных проблем, с которыми столкнулись коллективы — в частности «Феррари» и «Рейсинг Буллз» — после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами, а именно продолжающимися сбоями в перелётах и доставке грузов при подготовке к Гран-при Австралии, положения статей B9.5.1a и B9.5.1b не будут применяться на этом соревновании», — говорится в официальном уведомлении.

Ограничения касаются 60 сотрудников, определённых как «операционный персонал», и ещё 16 «тренировочных сотрудников». Обычно эти периоды составляют 13 и 14 часов соответственно и введены для контроля затрат.

Субботний комендантский час между второй и третьей практиками сохраняется, но команды имеют ограниченное количество исключений для его нарушения.

