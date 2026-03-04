Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьеро Феррари — о Леклере: заслуживает быть чемпионом мира

Пьеро Феррари — о Леклере: заслуживает быть чемпионом мира
Комментарии

Вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари назвал пилота Шарля Леклера незаменимой фигурой для команды и выразил надежду, что монегаск однажды станет чемпионом мира.

«Да, это очень быстрый пилот, что доказали и сравнения с напарниками по команде. Он выжимает максимум из любой машины в любой момент. Для меня он уверенность. Нам не хватает только его чемпионского титула, потому что он этого заслуживает, а ещё из-за его сильной привязанности к «Феррари», — приводит слова вице-президента команды Corriere dello Sport.

По итогам сезона-2025 Шарль занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков).

Материалы по теме
Шарль Леклер и Александра Сен-Млё сыграли свадьбу в Монако
Истории
Шарль Леклер и Александра Сен-Млё сыграли свадьбу в Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android