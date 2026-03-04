Пьеро Феррари — о Леклере: заслуживает быть чемпионом мира

Вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари назвал пилота Шарля Леклера незаменимой фигурой для команды и выразил надежду, что монегаск однажды станет чемпионом мира.

«Да, это очень быстрый пилот, что доказали и сравнения с напарниками по команде. Он выжимает максимум из любой машины в любой момент. Для меня он уверенность. Нам не хватает только его чемпионского титула, потому что он этого заслуживает, а ещё из-за его сильной привязанности к «Феррари», — приводит слова вице-президента команды Corriere dello Sport.

По итогам сезона-2025 Шарль занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков).