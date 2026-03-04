Скидки
Хэмилтон: Леклер — феноменальный пилот, но я подхожу к этому чемпионату иначе

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в преддверии старта сезона-2026 высказался о взаимоотношениях с напарником по «Феррари» Шарлем Леклером и командной иерархии.

«Феррари» — это единое целое. В Италии и за её пределами люди любят её, как любят Папу Римского.

Моя цель — не разделять болельщиков, мы оба хотим победить, очевидно, что именно я хочу стать тем, кто выиграет, но команда на первом месте. Шарль — феноменальный пилот и по тому, как он управляет машиной, и по его этике. Он здесь уже восемь лет. Но я подхожу к этому чемпионату иначе», — приводит слова Хэмилтона издание Corriere della Sera.

