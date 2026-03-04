Скидки
Алекс Данн подписал контракт с молодёжной программой «Альпин»

20-летний ирландский гонщик Алекс Данн подписал контракт с молодёжной программой «Альпин» и будет выступать в Формуле-2 в сезоне-2026 за команду Rodin Motorsport.

Данн присоединился к академии «Альпин» после успешного дебютного сезона в Формуле-2, где он одержал две победы, завоевал два поула и восемь раз поднимался на подиум, заняв пятое место в личном зачёте. В прошлом году ирландец также провёл две первые практики в Формуле-1 за рулём «Макларена».

«Я очень рад присоединиться к академии «Альпин» и сделать этот следующий шаг в своей гоночной карьере. Я очень благодарен команде за доверие представлять их на мировой арене в Формуле-2, которая доказала, что является идеальным местом для прогресса молодых пилотов. После конкурентного сезона 2025 года цель на этот год — бороться за чемпионский титул. Прошлый год был отличным опытом во многих отношениях. Многому научился, многое приобрёл, были и трудности, но всё это сделало меня лучше как пилота и как человека. Я намерен выложиться ради «Альпин» по максимуму. Было бы здорово отблагодарить команду за веру победами и подиумами», — приводит слова Данна пресс-служба команды.

Официально
Чемпион Формулы-2 2023 года Тео Пуршер стал пилотом по развитию «Мерседеса» в Ф-1
