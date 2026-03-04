Алексей Попов назвал тройку сильнейших пилотов с 1990 года, не ставших чемпионами Ф-1

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов в эфире со своей соведущей Натальей Фабричновой ответил на вопрос зрителя о лучшей тройке гонщиков современной эпохи, которым так и не покорился титул.

Алексей. Ну, вы знаете, что я всегда скажу [Жан] Алези, да? Здесь я даже не буду пытаться быть объективным, но на самом деле я объективно считаю его реально одним из сильнейших.

Наталья. И не только Алексей… Многие тогда ему пророчили чемпионство, просто не та команда. Опять.

Алексей. [Хуан Пабло] Монтойя. 100%.

Наталья. Точно, Монтойя же не стал чемпионом. В моей голове он чемпион, на самом деле. Монтойя — сумасшедший талант.

Хочется, конечно, кого-то из наших ребят назвать, потому что всё-таки мы очень болели и за Виталика [Петрова], когда у него был первый Кубок. Очень хотелось, чтобы у них достойная техника была в руках.

Алексей. Я, к сожалению, знаю, если Виталик это услышит, он даже может на меня обидеться, и я это пойму. Но всё-таки в тройку я бы его не записал. Только потому, что он слишком поздно начал. Если бы он шёл тем же путём, что и все, через юниорские Формулы с юных лет… Думаю, что его потенциал был выше, чем у кого бы то ни было вообще. Без шуток.

Опять же, это как с Алези история. Трудно говорить, потому что тебя не слышат, не понимают, что можешь быть объективным, но действительно в данной ситуации объективен. Считаю Петрова реально потенциально нечеловечески сильным гонщиком по таланту.

Но из того, как поставлен вопрос, вы знаете, я бы, наверное, [Роберта] Кубицу назвал. Потому что, если бы не эта авария в ралли… При этом если, например, к Алези и Монтойе я лично отношусь прямо очень [положительно], к Кубице я стал хорошо относиться, по-человечески, уже чуть ли не когда он в «Уильямсе» поехал, условно, инвалидом. И я просто увидел человеческие в нём черты, которых до этого, наверное, почему-то не замечал. Я здесь совершенно объективен. У меня никогда не было вот этой фиксации на Кубице. Более того, всегда читал о нём хвалебные мнения, особенно в итальянской прессе, потому что он прошёл через их картинговую систему, он как бы свой там.

Но теперь, постфактум, отступая назад и думая: вот [Ник] Хайдфельд, которого все всегда хвалили, и Кубица. Ведь видно было, что из них двоих реально Роберт был выше Ника. При том, что Ник был супер всегда… Вообще много можно вспомнить. Уверен, мы наверняка кого-то вообще забыли сейчас, — сказали комментаторы в эфире в своей группе во «ВКонтакте».