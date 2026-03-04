В «Мерседесе» подтвердили завершение омологации топлива Petronas к Гран-при Австралии

В «Мерседесе» опровергли слухи о возможных проблемах с топливом на старте сезона, подтвердив, что процесс омологации топлива Petronas по новым правилам 2026 года успешно завершён.

Глава отдела технологий топлива BP Люк Джолли, чья компания сотрудничает с «Ауди», объяснил, почему утверждение заняло так много времени. В этом году впервые введены требования к экологичности топлива, и проверка теперь проходит в два этапа.

«Есть два основных элемента. Первый — это физико-химические параметры, как и в прошлые годы. Вы отправляете образец в лабораторию, аккредитованную ФИА, и проверяете соответствие. Но новшество 2026 года — требования к экологичности. Это совершенно новый аспект процесса омологации. ФИА назначила третью сторону — организацию Zemo Partnership. Это независимый орган, который проверяет всю цепочку от источников сырья до производства и выбросов парниковых газов на протяжении жизненного цикла конечного топлива. Эта часть намного сложнее, чем раньше», — приводит слова Джолли издание The Race.

По его словам, если используется новый тип сырья, представитель ФИА лично выезжает на место, чтобы проверить источник, а затем отслеживает всю цепочку поставок вплоть до доставки в Мельбурн. В BP начали подготовку к этому процессу более трёх лет назад и завершили омологацию в последние недели перед стартом сезона.