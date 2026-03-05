Скидки
Формула-1, Гран-при Австралии — 2026: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Комментарии

В пятницу, 6 марта, на автодроме «А́льберт-Парк» состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Первая сессия свободной практики стартует ночью в 4:30 мск, а вторая начнётся ранним утром в 8:00 мск. Спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австралии Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австралии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 1
06 марта 2026, пятница. 04:30 МСК
Не началось
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 2
06 марта 2026, пятница. 08:00 МСК
Не началось

Напомним, в сезоне 2025 года Ландо Норрис финишировал третьим в Абу-Даби, что позволило ему на два очка опередить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и на 13 — партнёра по «Макларену» Оскара Пиастри. Это сделало Норриса первым чемпионом мира от «Макларена» с 2008 года, когда титул завоевал Льюис Хэмилтон.

Победу в Кубке конструкторов досрочно завоевала команда «Макларен».

