Marks & Spencer стал официальным партнёром трассы в Сильверстоуне

Британский ритейлер Marks & Spencer заключил многолетнее партнёрское соглашение с автодромом «Сильверстоун», став официальным партнёром трассы и спонсором главной сцены во время Гран-при Великобритании.

Сотрудничество охватывает обширную программу мероприятий на трассе, включая гоночные уикенды, трек-дни, развлекательные и музыкальные события. Ключевым элементом партнёрства станет поддержка этапа Формулы-1 — Гран-при Великобритании, который пройдёт со 2 по 5 июля 2026 года.

Marks & Spencer станет спонсором главной сцены, где в течение четырёх дней будут выступать мировые звёзды. Ожидается, что ежедневно у сцены после гоночной программы будут собираться до 60 000 зрителей.

«Мы очень рады сотрудничеству с «Сильверстоуном» в рамках его невероятного календаря событий, включая легендарный Гран-при Великобритании. Мы знаем, что бренды, которые являются культурно значимыми, растут быстрее, чем те, которые таковыми не являются. У Marks & Spencer есть чёткий план активировать наши предложения вокруг главных культурных событий страны. А «Сильверстоун» — это одно из главных событий», — приводит слова Шерри Крамонд, директора по маркетингу Marks & Spencer, пресс-служба трассы.

Кроме того, Marks & Spencer будет поддерживать развлекательные программы, иммерсивные зоны и интерактивные активности для болельщиков всех возрастов на протяжении всего уикенда. Партнёрство дополняет недавнее соглашение ритейлера с командой «Уильямс», для которой Marks & Spencer стал официальным партнёром по гоночной экипировке.