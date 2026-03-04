Алексей Попов ответил, ждёт ли «Макларен» откат назад в сезоне-2026 Формулы-1

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов выразил уверенность, что действующие чемпионы из «Макларена» не провалятся в новом сезоне и продолжат борьбу за самые высокие места.

«Смотрите, я лично уверен, что «Макларен» тоже чуть-чуть скрывает свою скорость. Именно потому, что у них такой же мотор [как у «Мерседеса»]. И почему обязательно шасси у них должно быть хуже? При прошлом регламенте оно так, на всякий случай, было лучше, чем у «Мерседеса». Поэтому я не вижу, с чего бы они вдруг резко провалились.

Ландо [Норрис], наоборот, почувствует уверенность в себе. А Оскар [Пиастри] получит дополнительную мотивацию. Поэтому я не думаю, что там какие-то третьи-пятые места будут в Кубке конструкторов. Я думаю, что они за первое поборются. Почти в этом уверен», — сказал Алексей в эфире в своей группе во «ВКонтакте».