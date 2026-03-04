Скидки
Попов объяснил, из-за чего Лоуренс Стролл не бросит проект «Астон Мартин»

Попов объяснил, из-за чего Лоуренс Стролл не бросит проект «Астон Мартин»
Комментатор Формулы-1 Алексей Попов выразил уверенность, что владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл продолжит инвестировать в команду, несмотря на серьёзные проблемы, выявленные на предсезонных тестах в Бахрейне.

«У него спросили, он сказал: «Я для того ли всё это вложил сюда и всё это построил, чтобы сейчас взять и бросить?» Что тоже логично. Поэтому с этой точки зрения ему будет обиднее бросать, чем совету директоров «Тойоты» — большому неповоротливому монстру. Там, конечно, японский менталитет, о котором мы сегодня говорили, но и он им не помешал всё бросить, и «Хонде» тоже тогда не помешало всё бросить.

Зная Стролла, он как раз бы всё бросил. Но ещё раз: он слишком много вложил, а он деловой человек, и он знает цену деньгам. У меня надежда, что он просто из жадности не бросит. Столько всего сделал — и неужели взять отдать за бесценок?

Завод, [аэродинамическая труба] — это такие инвестиции! Плюс он же «Астон Мартин» как бренд двигает в серийное производство. Поэтому я надеюсь, что они не бросят всё после одной неудачной машины. Да она ещё даже до конца не неудачная — вдруг они в Мельбурне уже хорошо поедут? Хотя это маловероятно», — сказал комментатор в эфире в своей группе во «ВКонтакте».

