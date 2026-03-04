KitKat создал шоколадную машину Ф-1 в натуральную величину к старту сезона-2026

Бренд KitKat представил в Великобритании полноразмерную шоколадную копию болида Формулы-1 в честь начала партнёрства с чемпионатом и выпуска лимитированной серии шоколадных автомобильчиков.

Презентация прошла на трассе «Сильверстоун» — родине британского автоспорта. Шестиметровую шоколадную машину «распаковал» бывший гонщик, а ныне комментатор Билли Монгер.

Длина шоколадного болида составляет 5 м, ширина — 2 м, а вес — 350 кг, что эквивалентно более чем 16 900 батончиков KitKat. На создание скульптуры под руководством мастера-шоколатье Джена Линдси-Кларка ушло 1254 часа.

«Я видел много невероятных машин в «Сильверстоуне», но ни одной настолько уникальной. В гонках нам всегда говорят сохранять концентрацию, однако даже лучшие пилоты знают, что нельзя выступать без полноценного перерыва. Так что я рад представить этот гигантский шоколадный автомобиль в доме британских гонок, чтобы напомнить людям: нужно делать паузу и готовиться к новым свершениям», — приводит слова Монгера пресс-служба компании.

Партнёрство KitKat с Формулой-1 рассчитано на сезон-2026. Бренд выпустил лимитированную серию шоколадных батончиков в форме гоночных машин, которые уже поступили в продажу в супермаркетах Великобритании и Ирландии. Также запланированы рекламные интеграции, акции в магазинах и специальные предложения для болельщиков.