«Трачу их как хочу!» Пьеро Феррари — о возможной реакции отца на потолок бюджетов в Ф-1

«Трачу их как хочу!» Пьеро Феррари — о возможной реакции отца на потолок бюджетов в Ф-1
Вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари заявил, что его отец и основатель компании Энцо Феррари крайне негативно отнёсся бы к введению потолка бюджетов в современной Формуле-1.

«Они всё усложняют, и мой отец бы их не переварил. Он бы кричал: «Деньги вкладываю я и трачу их как хочу!» — заявил вице-президент «Скудерии» в интервью для Corriere dello Sport.

Потолок бюджетов был введён в Формуле-1 в 2021 году и с тех пор неоднократно корректировался. Первоначально установленный на уровне $ 145 млн, к 2023-2025 годам он снизился до $ 135 млн с поправками на инфляцию в разных странах базирования команд. Однако в связи с вступлением в силу нового технического регламента 2026 года лимит расходов будет значительно увеличен — до $ 215 млн.

Как объяснял ранее директор ФИА по финансовым регламентам Федерико Лоди, это повышение не означает, что команды смогут тратить больше: просто в потолок теперь включаются дополнительные статьи расходов, которые ранее находились за его пределами, плюс учитывается накопленная инфляция с 2021 года. При этом из-под ограничений по-прежнему выведены зарплаты пилотов и трёх самых высокооплачиваемых сотрудников команды.

