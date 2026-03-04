Пьеро Феррари считает, что новая Формула-1 понравилась бы его отцу Энцо

Вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари выразил уверенность, что новые технические регламенты, требующие от пилотов активного управления энергией, пришлись бы по душе его отцу Энцо.

— Ваш отец всегда очень радовался технологическим новинкам, но понравилась бы ему эта Формула-1, которая требует от пилота больше управления энергией, чем смелости в пилотировании?

— Думаю, да. Задача пилотов — понять, как управлять электрической мощностью, как использовать её наилучшим образом. Да, технические изменения глубоки, но я уверен, что через несколько гонок это новшество станет обычным делом и мы будем говорить о нём всё меньше, пока вовсе не перестанем замечать. Пилоты поймут, как выжимать максимум на разных трассах, и мы все снова сосредоточим своё внимание на их мастерстве», — сказал Феррари в интервью изданию Corriere dello Sport.