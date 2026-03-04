Скидки
«Рады и гордимся». В «Хонде» высказались о возобновлении сотрудничества с Алонсо

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ поделился мыслями насчёт возобновления сотрудничества с пилотом команды Формулы-1 «Астон Мартин» испанцем Фернандо Алонсо.

«Фернандо — настоящий боец ​​с неиссякаемой мотивацией к победе. Он очень целеустремлённый, и мы рады, гордимся тем, что выступаем вместе с Фернандо. Начало сезона сложилось не так, как мы хотели бы, для нас обоих. Но мы хотим написать хорошую следующую главу вместе с Фернандо», — приводит слова Ватанабэ издание AS.

Напомним, с 2015 по 2017 год испанец, выступая за «Макларен», также использовал силовые установки «Хонды».

