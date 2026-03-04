В Ф-1 рассматривают проведение в Японии сразу двух этапов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Руководство Формулы-1 рассматривает вариант проведения на трассе Сузука сразу двух этапов чемпионата из-за кризисной ситуации на Ближнем Востоке, где в апреле должны пройти Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Согласно имеющейся информации, проведение этапов Формулы-1 в Европе в данный момент представляет трудности, поскольку тогда командам предстоит в короткие сроки перевезти оборудование и болиды из Японии, где пройдёт третий этап Ф-1. Поэтому руководство чемпионата рассматривает организацию сдвоенных этапов на трассе в Сузуке, то есть после заранее запланированного Гран-при Японии собираются провести ещё один, но через неделю.