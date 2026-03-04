Боттас объяснил, в каком случае сезон-2026 станет успешным для «Кадиллака»

36-летний пилот американской команды «Кадиллак» Валттери Боттас поделился мыслями насчёт предстоящего сезона Ф-1.

«Успешный год для нашей команды — это добиться видимого прогресса. Дело не в том, с чего мы начинаем, потому что, на мой взгляд, команда уже проделала невероятную работу, чтобы оказаться в паддоке, чтобы сделать рабочую машину. [Дело в том,] чего мы добьёмся. И мы видим этот прогресс — машина становится быстрее, надёжнее, мы становимся сильнее как команда и так далее. Просто хотим становиться всё лучше и лучше. Так что, на мой взгляд, это хорошая отправная точка и цель на этот год. Мы решаем множество проблем, что нормально на данном этапе», — приводит слова Боттаса портал PlanetF1.