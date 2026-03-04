Карлос Сайнс ответил, кто станет чемпионом Ф-1 в сезоне-2026, отказавшись объяснить выбор

31-летний пилот команды Ф-1 «Уильямс» испанец Карлос Сайнс спрогнозировал, кто станет чемпионом «Королевских гонок» в сезоне-2026, однако отказался пояснить свой выбор.

— Кто станет чемпионом мира в 2026 году?

— Я назову два имени. Джордж Расселл или Макс Ферстаппен.

— Могу я попросить тебя объяснить [выбор]?

— Нет, не можете (смеётся), — сказал Сайнс в подкасте F1 Beyond The Grid.

Напомним, Карлос выступает за «Уильямс» с 2025 года. Испанский пилот завершил минувший сезон на девятом месте в личном зачёте Формулы-1, заработав 64 очка.

Ранее Сайнс пригрозил пойти с Ферстаппеном к руководству Ф-1, если новый регламент не сработает.