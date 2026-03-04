«Нас ждут настоящие испытания». Макс Ферстаппен — о сезоне-2026

Четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями перед началом сезона-2026.

«Будет здорово вернуться в строй и начать сезон. Казалось, что мы долго шли к этому моменту, и очень приятно снова оказаться на трассе. В Бахрейне было очень впечатляюще наблюдать за тем, как машина с нашим двигателем проезжает так много кругов. Многие с гордостью наблюдали за тем, как она впервые выезжает на трассу, и команда проделала отличную работу. Мы так долго тестировали болид на симуляторе, что, когда пришло время вернуться и увидеть, что машина готова к гонкам, у меня мурашки побежали по коже.

Теперь нас ждут настоящие испытания. Я не знаю, как всё сложится в Мельбурне, однако мы многому научились и постарались максимально оптимизировать машину. Конечно, с этой трассой у меня связано много приятных воспоминаний, особенно о моей первой гонке в Формуле-1 здесь. Но в этом году нас ждут особенно сложные испытания, и я с нетерпением жду их начала», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.