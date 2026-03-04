Скидки
Руководство команд и Ф-1 обсудят перспективы ГП на Ближнем Востоке на этой неделе — GPblog

Руководство команд и Ф-1 обсудят перспективы ГП на Ближнем Востоке на этой неделе — GPblog
В эти выходные в Австралии представители всех 11 команд Формулы-1 проведут специальное совещание с руководством «Королевских гонок», в рамках которого обсудят, какое решение принимать насчёт этапов чемпионата в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за возникшего кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание GPblog.

Ожидается, что на встрече команды и представители Формулы-1 обговорят сложившуюся ситуацию и рассмотрят возможные альтернативные места проведения двух Гран-при, однако отменять этапы никто не собирается, поскольку у организаторов есть ещё несколько недель, чтобы принять окончательное решение.

