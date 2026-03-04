Льюис Хэмилтон объяснил, почему восхищается Айртоном Сенной

41-летний пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, почему с восхищением относится к легендарному трёхкратному чемпиону Ф-1 бразильцу Айртону Сенне.

«У него было гораздо более широкое видение, чем у других гонщиков. Сегодня мало кто говорит о таких проблемах, как устойчивое развитие, права детей и расизм: с той известностью, которой мы обладаем, мы могли бы оказать огромную помощь», — приводит слова Хэмилтона La Gazzetta dello Sport.

Айртон выступал в Ф-1 с 1984 по 1994 год. За 10 лет выступлений выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Сенна погиб в 1994 году в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.