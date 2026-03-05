Скидки
Семикратный чемпион Ф-1 Хэмилтон ответил, кого считает своими героями в жизни

Комментарии

41-летний пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» британец Льюис Хэмилтон перечислил своих героев, которые его вдохновляют.

«Найдите биографию Нельсона Манделы. Когда я начал изучать его жизнь, он меня невероятно вдохновил. Мандела — мой герой наравне с Мохаммедом Али, Суперменом и Айртоном Сенной», — приводит слова Хэмилтона La Gazzetta dello Sport.

Льюис является семикратным чемпионом Ф-1. В «Королевских гонках» британский пилот дебютировал в сезоне-2007. Хэмилтон — первый в истории гонщик Формулы-1, одержавший 100 побед и завоевавший 200 подиумов. Льюис также стал первым темнокожим боевым пилотом в Ф-1.

Хэмилтон: Леклер — феноменальный пилот, но я подхожу к этому чемпионату иначе
