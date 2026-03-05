«Астон Мартин» не будет проезжать всю гонку в Австралии, Ньюи назвал причину

«Астон Мартин» не будет приезжать всю гонку на Гран-при Австралии, сообщает журналист Адам Купер со ссылкой на главу британской команды Эдриана Ньюи.

«Честный инсайд от Эдриана Ньюи о проблеме с вибрацией у «Астон Мартин». Ключевым ограничением пробега является здоровье пилотов, поскольку вибрация передаётся через рулевое колесо в запястье. Он сообщил, что «Астон» не будет проезжать больше 25 кругов, поскольку опасается повреждения нервов. Хотя в машине предусмотрены меры, призванные снизить проблему», — написал Купер в социальной сети X (ранее Twitter).

Самые яркие гонки серии Формула-1 в Австралии