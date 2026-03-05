Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» не будет проезжать всю гонку в Австралии, Ньюи назвал причину

«Астон Мартин» не будет проезжать всю гонку в Австралии, Ньюи назвал причину
Комментарии

«Астон Мартин» не будет приезжать всю гонку на Гран-при Австралии, сообщает журналист Адам Купер со ссылкой на главу британской команды Эдриана Ньюи.

«Честный инсайд от Эдриана Ньюи о проблеме с вибрацией у «Астон Мартин». Ключевым ограничением пробега является здоровье пилотов, поскольку вибрация передаётся через рулевое колесо в запястье. Он сообщил, что «Астон» не будет проезжать больше 25 кругов, поскольку опасается повреждения нервов. Хотя в машине предусмотрены меры, призванные снизить проблему», — написал Купер в социальной сети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Ньюи на собрании команды заявил, что восстановление «Астон Мартин» займёт 5-6 месяцев

Самые яркие гонки серии Формула-1 в Австралии

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android