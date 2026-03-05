Валттери Боттас заявил, что его штраф в пять позиций из 2024-го аннулирован

36-летний финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас, представляющий команду «Кадиллак», выпустил в социальных сетях заявление касательно своего штрафа в пять позиций, который он получил на Гран-при Абу-Даби — 2024, столкнувшись с Кевином Магнуссеном («Хаас») за рулём «Альфа Ромео».

«Здорово вернуться сюда, в Мельбурн, в паддок, на первую гонку сезона 2026 года. Дальше будет ещё лучше — у меня для вас хорошие новости.

Вы знаете, что у меня был штраф в пять позиций на стартовой решётке? Его больше нет. С новыми правилами это исчезло. Счастливые дни!» — написал Боттас в социальных сетях.

Дебютный уикенд Формулы-1 сезона-2026 состоится с 6 по 8 марта в Австралии.