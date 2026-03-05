Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо высказался о предстоящем Гран-при Австралии на фоне проблем «Астон Мартин»

Алонсо высказался о предстоящем Гран-при Австралии на фоне проблем «Астон Мартин»
Комментарии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о предстоящем Гран-при Австралии на фоне слухов, что команда не станет проезжать всю гонку.

«Это правда, в Бахрейне и Барселоне мы столкнулись с аномальными вибрациями, исходящими от двигателя, и причина ясна. После Бахрейна на динамометрическом стенде было принято несколько решений, и некоторые из них оказались удачными.

Надеюсь, на первой тренировке у нас будет лучший настрой. Но сейчас всё сложно, если говорить о надёжности, мы не смогли завершить программу тестов, поскольку у машины была проблема с вибрацией, постоянно что-то ломалось.

Я настроен оптимистично, что после изменений, которые они внесли на прошлой неделе, у нас может получиться более нормальный уикенд. Это был бы первый шаг для мотивации всех в команде, если мы неожиданно сможем завершить гонку», — приводит слова издание Алонсо RaceFans.

Материалы по теме
«Астон Мартин» не будет проезжать всю гонку в Австралии, Ньюи назвал причину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android