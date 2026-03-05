Скидки
Штрафные баллы гонщиков Формулы-1 перед стартом сезона-2026

6 марта на автодроме в Мельбурне состоится первый день стартового уикенда сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Перед началом сезона «Чемпионат» предлагает ознакомиться со штрафными баллами пилотов «Королевских гонок».

Штрафные баллы гонщиков Формулы-1 перед стартом сезона-2026:

1. Оливер Берман («Хаас») — 10.
2. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 6.
3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 6.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 5.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 4.
6. Карлос Сайнс («Уильямс») — 4.
7. Алекс Албон («Уильямс») — 3.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 3.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 3.
10. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
11. Пьер Гасли («Альпин») — 2.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 1.
13. Шарль Леклер («Феррари») — 1.
14. Эстебан Окон («Хаас») — 1.

