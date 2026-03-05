6 марта на автодроме в Мельбурне состоится первый день стартового уикенда сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Перед началом сезона «Чемпионат» предлагает ознакомиться со штрафными баллами пилотов «Королевских гонок».

Штрафные баллы гонщиков Формулы-1 перед стартом сезона-2026:

1. Оливер Берман («Хаас») — 10.

2. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 6.

3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 6.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 5.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 4.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») — 4.

7. Алекс Албон («Уильямс») — 3.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 3.

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 3.

10. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 2.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 1.

13. Шарль Леклер («Феррари») — 1.

14. Эстебан Окон («Хаас») — 1.