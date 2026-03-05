ФИА обновила статью правил, из-за которой Боттас не потеряет позиции после штрафа в 2024-м

Международная автомобильная федерация (ФИА) обновила спортивный регламент Формулы-1 перед стартом сезона-2026. В частности, изменения коснулись статьи, которая обнулила штраф в пять позиций для финского гонщика «Кадиллака» Валттери Боттаса, полученный на последнем этапе сезона-2024 за рулём «Альфа Ромео».

Обновления в правилах включают изменение в статью B2.5.4, в которой говорится, что при формировании стартовой решётки учитываются только штрафы за последние 12 месяцев, если речь не идёт о более серьёзном наказании, чем совокупная потеря более 15 позиций. Соответственно, штраф Боттаса в пять позиций, заработанный более чем год назад, не будет учитываться.