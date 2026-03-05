«Плакал, как ребёнок». Келли Пике раскрыла реакцию Ферстаппена на рождение дочери Лили

37-летняя бразильская модель, обозреватель, блогер и специалист по связям с общественностью Келли Пике раскрыла реакцию своего возлюбленного 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на рождение их дочери Лили.

Келли появилась в комментариях под постом зарубежного издания, которое процитировало Макса, заявившего, что он почти заплакал при рождении дочери. Пике написала: «О чём ты говоришь? Ты плакал, как маленький ребёнок, в момент, когда она появилась». Ферстаппен лайкнул этот комментарий возлюбленной.

Лили появилась на свет в мае 2025 года.