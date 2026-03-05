Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Плакал, как ребёнок». Келли Пике раскрыла реакцию Ферстаппена на рождение дочери Лили

«Плакал, как ребёнок». Келли Пике раскрыла реакцию Ферстаппена на рождение дочери Лили
Комментарии

37-летняя бразильская модель, обозреватель, блогер и специалист по связям с общественностью Келли Пике раскрыла реакцию своего возлюбленного 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на рождение их дочери Лили.

Келли появилась в комментариях под постом зарубежного издания, которое процитировало Макса, заявившего, что он почти заплакал при рождении дочери. Пике написала: «О чём ты говоришь? Ты плакал, как маленький ребёнок, в момент, когда она появилась». Ферстаппен лайкнул этот комментарий возлюбленной.

Лили появилась на свет в мае 2025 года.

Материалы по теме
«Нас ждут настоящие испытания». Макс Ферстаппен — о сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android