Источник: «Ред Булл» и «Астон Мартин» переняли идею вращающегося антикрыла у «Феррари»

Команды Формулы-1 «Ред Булл» и «Астон Мартин» переняли идею вращающегося заднего антикрыла у конкурентов из «Феррари», сообщает ресурс Virutas de Goma в социальных сетях.

«Вращающееся антикрыло «Феррари» должно хорошо себя показать. Несколько команд уже начали разработку идеи. «Ред Булл» представит свою версию в Японии, «Астон Мартин» — в Майами, по крайней мере таковы запланированные даты», — гласит сообщение.

Ранее глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи заявил, что команда не проедет всю гонку на Гран-при Австралии из-за проблем с машиной.

