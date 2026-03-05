Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо ответил на слова Ньюи о том, что «Астон Мартин» не проедет всю гонку в Австралии

Алонсо ответил на слова Ньюи о том, что «Астон Мартин» не проедет всю гонку в Австралии
Комментарии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал заявление главы команды Эдриана Ньюи, сообщившего, что команда не будет проезжать больше 25 кругов в гонке Гран-при Австралии из-за проблем с вибрацией.

«Управлять машиной несложно. Адреналин сильнее любой боли. Если бы мы боролись за победу, то смогли бы провести в машине три часа. Давайте начистоту, это перекрывает всё. В машине нет ограничений, которые мешали бы её чувствовать, но это определённо что-то странное. Такого не должно быть.

Мы не знаем о последствиях от такой езды на протяжении месяцев. И решение должно быть найдено. Как я и сказал, «Хонда» каждый день пытается всё исправить. И мы рядом, чтобы помочь», — приводит слова Алонсо издание GPblog.

Материалы по теме
«Астон Мартин» не будет проезжать всю гонку в Австралии, Ньюи назвал причину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android