Алонсо ответил на слова Ньюи о том, что «Астон Мартин» не проедет всю гонку в Австралии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал заявление главы команды Эдриана Ньюи, сообщившего, что команда не будет проезжать больше 25 кругов в гонке Гран-при Австралии из-за проблем с вибрацией.

«Управлять машиной несложно. Адреналин сильнее любой боли. Если бы мы боролись за победу, то смогли бы провести в машине три часа. Давайте начистоту, это перекрывает всё. В машине нет ограничений, которые мешали бы её чувствовать, но это определённо что-то странное. Такого не должно быть.

Мы не знаем о последствиях от такой езды на протяжении месяцев. И решение должно быть найдено. Как я и сказал, «Хонда» каждый день пытается всё исправить. И мы рядом, чтобы помочь», — приводит слова Алонсо издание GPblog.