Лэнс Стролл — о болиде «Астон Мартин»: словно сидите на электрическом стуле

Канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», описал ощущения от пилотажа болида AMR26 для сезона-2026.

«Думаю, это можно сравнить с тем, что вы cловно сидите на электрическом стуле или что-то в этом роде. Это очень неприятная вибрация. Это плохо для двигателя, но также плохо и для пилота. Нам просто нужно взять это под контроль, но я думаю, что мы справимся.

Гран-при Австралии? Всё зависит от того, насколько мы прогрессировали с Бахрейна. Если у нас всё ещё будут те же проблемы с вибрацией, что и в Бахрейне, будет сложно проехать больше 10-15 кругов. Если мы решили эти проблемы за последние пару недель, то, думаю, мы сможем продвинуться намного дальше по ходу гонки. Время покажет», — приводит слова Стролла Sky Sports.