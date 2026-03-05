Валттери Боттас назвал фаворита сезона-2026, подшутив над «Астон Мартин»

Пилот «Кадиллака» финн Валттери Боттас назвал, по его мнению, фаворита нынешнего сезона, подшутив над командой «Астон Мартин», испытывающей трудности с болидом.

«Если бы мне пришлось предполагать, я бы назвал Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо. И Джорджа Расселла. Думаю, что «Мерседес» занижал свои результаты, чтобы победить «Астон» в самом конце в Абу-Даби», — сказал Боттас на пресс-конференции.

Ранее Фернандо Алонсо прокомментировал заявление главы «Астон Мартин» Эдриана Ньюи, сообщившего, что команда не будет проезжать всю гонку Гран-при Австралии.

