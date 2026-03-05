Хэмилтон — о своём выступлении в 2025 году: вы больше не увидите этого человека

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о своём настрое в преддверии нового сезона.

«Я постоянно говорю о важности позитивного настроя, и именно на этом я и сосредоточился зимой. Я усердно тренировался с Рождества, чувствуя, что всё даётся мне нелегко. Я верю в себя, и верю больше, чем кто-либо из окружающих. Переосмысление себя играет большую роль.

Думаю, что в какой-то момент я забыл, кем на самом деле являюсь, но этот человек исчез, и вы его больше не увидите», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

