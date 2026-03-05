Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о своём выступлении в 2025 году: вы больше не увидите этого человека

Хэмилтон — о своём выступлении в 2025 году: вы больше не увидите этого человека
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о своём настрое в преддверии нового сезона.

«Я постоянно говорю о важности позитивного настроя, и именно на этом я и сосредоточился зимой. Я усердно тренировался с Рождества, чувствуя, что всё даётся мне нелегко. Я верю в себя, и верю больше, чем кто-либо из окружающих. Переосмысление себя играет большую роль.

Думаю, что в какой-то момент я забыл, кем на самом деле являюсь, но этот человек исчез, и вы его больше не увидите», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

Материалы по теме
Хэмилтон: Леклер — феноменальный пилот, но я подхожу к этому чемпионату иначе

Хэмилтон показал, как тренировался перед сезоном-2026 Ф-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android