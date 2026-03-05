Льюис Хэмилтон — о сезоне-2026 Ф-1: цель — победить в чемпионате

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» обозначил цели на сезон-2026.

«Мы проделали огромную работу на зимних тестах — невероятный объём работы был выполнен командой на заводе, а также реализован на самих тестах. Мы многому научились в прошлом году. Мы оставляем позади плохое и движемся вперёд с хорошим, мы просто в отличной форме. Мы готовы, и мы знаем, что нам нужно делать. Мы также знаем, что перед всеми нами стоят огромные вызовы, связанные с новыми правилами и регламентом.

Цель — победить в чемпионате. К этому стремится каждый — каждая команда. Но наша цель — использовать максимум каждой возможности, быть собранными и, надеюсь, бороться в лидирующей группе, желательно с первых гонок. Мы точно не можем знать. Но я точно знаю, что, что бы ни случилось, у меня за спиной отличная команда людей, которые сосредоточенно работают над повышением производительности и стремятся выжать максимум из каждого уикенда», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.