«Астон Мартин» может пропустить несколько Гран-при в сезоне-2026 Ф-1 — Кинкеро

Руководство команды Формулы-1 «Астон Мартин» рассматривает возможность пропуска сразу нескольких Гран-при в сезоне-2026 из-за соображений безопасности, сообщил журналист Роберто Кинкеро из итальянской редакции Motorsport.

«В паддоке также есть люди, которые утверждают, что команда из Сильверстоуна изучает возможность пропуска некоторых гоночных уикендов в этом сезоне. Ограничения Договора согласия не позволяют этого, но, учитывая соображения безопасности, этот вопрос может быть поднят», — написал Кинкеро в статье для издания.

Ранее руководитель команды Эдриан Ньюи заявил, что Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл смогут проехать в Австралии не более 25 кругов в гонке.

