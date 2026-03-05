«Мы не играем в покер». Расселл намекнул на заниженные результаты «Ред Булл» в тестах

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл намекнул, что команда «Ред Булл» могла намеренно занизить результаты на минувших предсезонных тестах в Бахрейне.

«С нашей стороны не было никакой игры в покер. Мы строго придерживались наших планов касательно заездов на протяжении двух недель, сохраняя стабильные показатели по топливу и мощности. Мы не меняли планы по ходу тестов, исходя из того, выглядим мы сильными или слабыми», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Ранее Расселл заявил, что Макс Ферстаппен и его отец были причастны к увольнению Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Ред Булл» показал двигатель и его звук на сезон-2026