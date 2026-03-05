Макс Ферстаппен: в Бахрейне узнали, что мы не самые быстрые

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о скорости болида RB22 в преддверии первого этапа сезона-2026 Гран-при Австралии.

«Сейчас, конечно, если смотреть на нашу скорость, то думаю, что мы хотим быть немного быстрее. И, естественно, думаю, все всегда хотят быть быстрее. Но, судя по тому, что мы, по крайней мере, узнали в Бахрейне — мы не самые быстрые. Но я понятия не имею. Мы просто увидим, на каком месте мы окажемся здесь, в начале», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Гран-при Австралии пройдёт с 6 по 8 марта.