«Шансы невелики». Бенсон — о возможных заменах этапов Ф-1 на Ближнем Востоке

Британский журналист Эндрю Бенсон рассказал о возможной замене Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии и Бахрейне из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Ситуацию ещё больше осложняет то, что шансы на перенос гонок невелики — календарь Ф-1 плотный и нет очевидных мест, куда их можно было бы вписать. В случае отмены гонок замены, скорее всего, не будет, что сократит сезон до 22 Гран-при.

Упоминался ряд возможных вариантов — проведение гонки в Портимане (Португалия), Имоле (Италия) или Стамбуле (Турция). Но ни один из них не является реалистичным, потому что просто не хватит времени на организацию мероприятия, продажу билетов и так далее.

Другой возможностью, которую обсуждали, было проведение второй гонки в Японии после запланированного там Гран-при на Сузуке 27-29 марта. Но говорят, что это не вариант — выгода несоизмерима с нагрузкой на персонал Ф-1», — написал Бенсон в статье для ВВС.

