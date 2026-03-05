Хэмилтон: не уверен, видели ли мы уже полностью раскрывшийся «Ред Булл»

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», высказался о своих соперниках в преддверии старта сезона-2026.

«Мерседес» выглядит особенно быстрым, и я не совсем уверен, видели ли мы уже полностью раскрывшийся «Ред Булл», так что это очень, очень захватывающе», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Дебютный этап в 2026 году Гран-при Австралии пройдёт на городской трассе в Мельбурне. 2026 год станет для британского пилота вторым в составе итальянского коллектива после того, как он перешёл туда из «Мерседеса».

В 2025-м Льюис занял шестое место в личном зачёте, набрав 156 очков.