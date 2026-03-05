Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: не уверен, видели ли мы уже полностью раскрывшийся «Ред Булл»

Хэмилтон: не уверен, видели ли мы уже полностью раскрывшийся «Ред Булл»
Комментарии

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», высказался о своих соперниках в преддверии старта сезона-2026.

«Мерседес» выглядит особенно быстрым, и я не совсем уверен, видели ли мы уже полностью раскрывшийся «Ред Булл», так что это очень, очень захватывающе», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Дебютный этап в 2026 году Гран-при Австралии пройдёт на городской трассе в Мельбурне. 2026 год станет для британского пилота вторым в составе итальянского коллектива после того, как он перешёл туда из «Мерседеса».

В 2025-м Льюис занял шестое место в личном зачёте, набрав 156 очков.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон — о сезоне-2026 Ф-1: цель — победить в чемпионате
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android