Представлены полноразмерные шлемы Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из LEGO

Представлены полноразмерные шлемы Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из LEGO
Комментарии

Опубликованы качественные фотографии шлемов гонщиков «Феррари» из новой коллекции Lego. Речь идёт о шлеме британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, а также его напарника по команде монегаска Шарля Леклера.

Фото: Joe Portlock/Getty Images

Фото: Joe Portlock/Getty Images

Legо выпустит коллекцию полноразмерных шлемов каждого гонщика из пелотона в сезоне-2026. Всего их будет 22.

Дебютный этап «Королевских гонок» в 2026 году Гран-при Австралии пройдёт на городской трассе в Мельбурне. 2026 год станет для британского пилота вторым в составе итальянского коллектива после того, как он перешёл в команду из «Мерседеса».

В 2025-м Льюис занял шестое место в личном зачёте, набрав 156 очков, в то время как Шарль стал пятым с 242 очками.

