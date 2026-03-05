Льюис Хэмилтон заявил, что страдает СДВГ

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон заявил, что у него диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – заболевание, проявляющееся такими симптомами, как трудность концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

«У меня СДВГ. Когда я захожу в комнату, то расставляю все книги в идеальном порядке. И меня ужасно раздражает, когда я вижу что-то неправильное, к примеру, когда моя лампа наклонена влево. Иногда я захожу в дом и сразу же начинаю всё переставлять. А когда проходит час, я думаю: «Чёрт, я даже не заметил!» — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.