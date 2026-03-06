Формула-1, Гран-при Австралии — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция

В ночь с 6 на 7 марта состоится третья тренировка первого этапа сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии. Начало сессии свободной практики запланировано на 4:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Австралии Формулы-1.

В новом сезоне на стартовую решётку выйдут 11 коллективов. Свой дебют в «Королевских гонках» совершит американский коллектив «Кадиллак», пилотами которого стали мексиканец Серхио Перес и финский гонщик Валттери Боттас.