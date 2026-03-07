Скидки
Формула-1, Гран-при Австралии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция, где смотреть

В субботу, 7 марта, состоится квалификация первого этапа сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии. Начало сессии запланировано на 08:00 по московскому времени.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Не началось

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.

В предыдущем сезоне победителем квалификации стал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второе время показал его напарник из Австралии Оскар Пиастри. Четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из коллектива «Ред Булл» стал третьим.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Абу-Даби покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано.

