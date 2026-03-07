Формула-1, Гран-при Австралии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 7 марта, состоится квалификация первого этапа сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии. Начало сессии запланировано на 08:00 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.

В предыдущем сезоне победителем квалификации стал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второе время показал его напарник из Австралии Оскар Пиастри. Четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из коллектива «Ред Булл» стал третьим.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Абу-Даби покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано.