Ферстаппен: если придётся пилотировать даже тележку из супермаркета, то выжму из неё всё

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился своим менталитетом, отметив, что для него не имеет значения, какой именно машиной управлять.

«Если мне придётся пилотировать эту машину, прошлогоднюю модель или даже тележку из супермаркета, я выжму из неё максимум. Нужно приспосабливаться к обстоятельствам. Для этого мы здесь и находимся. Хорошие пилоты всегда будут на высоте», — сказал Ферстаппен в интервью пресс-службе Формуле-1.

Максу 28 лет. В сезоне-2025 Ферстаппен стал вице-чемпионом, заработав 421 очко в личном зачёте Формулы-1.

