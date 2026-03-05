Скидки
В новой заставке Формулы-1 Джордж Расселл отказался от фирменной Т-позы

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала новую заставку к официальным трансляциям заездов. В ней по традиции фигурируют все гонщики пелотона, при этом одним из самых заметных отличий стали кадры с Джорджем Расселлом.

В прошлые годы в официальной заставке британец стоял в позе с расставленными по сторонам руками, которая стала популярным мемом среди болельщиков. В новой версии Расселл стоит в более традиционной позе и держит на плече шлем.

Ранее Джордж рассказал, как появилось широко разошедшееся фото с расставленными руками. Под конец одной из съёмок гонщик устал и опёрся на стоявшие по бокам стены, чтобы отдохнуть. Фотограф тем не менее продолжил съёмку и сфотографировал Расселла. Получившийся снимок всем понравился, был опубликован и в итоге завирусился среди болельщиков.

Отметим, в преддверии первого этапа сезона, который состоится в Мельбурне в предстоящий уикенд, многие эксперты называют Джорджа Расселла главным претендентом на титул.

