Виталий Петров ответил, пора ли Льюису Хэмилтону уходить из Формулы-1

Первый российский пилот Формулы-1, генеральный директор программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров ответил, пора ли 41-летнему гонщику «Феррари» британцу Льюису Хэмилтону уходить из Формулы-1.

«Не думаю, что Хэмилтону пора завершать карьеру. В свой первый сезон в «Скудерии» он не смог адаптировать настройки под себя. Но прошёл целый год, уверен, Хэмилтон наверняка уже всё проанализировал, нашёл ответы на все вопросы, почему всё получилось так, как получилось. Просто машина «Феррари» Льюису не подошла, он её не понял и вовремя не разобрался, как её нужно настраивать. Посмотрим, что будет в этом году — новая машина, новые регламенты, кто быстрее к адаптируется к этим условиям.

Но я уже несколько лет сочувствую болельщикам «Феррари» из-за стратегии команды. Мне кажется, первое, что нужно было сделать, так это выпнуть как можно быстрее того, кто отвечает за стратегию — этот человек так много гонок команде запорол», — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.